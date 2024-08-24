Экс-пилот Ф-1 предположил, что «Ред Булл» скрыл темп в пятничных практиках ГП Нидерландов

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс поделился мнением, что в команде «Ред Булл» скрыли свою реальную скорость во время пятничных свободных практик Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Ред Булл» использовал меньшую мощность двигателя. Они часто так делают. И второе: они не воспользовались DRS. Я это видел. А это действительно имеет значение», — сказал Альберс в подкасте De Telegraaf.

Во второй свободной практике Гран-при Нидерландов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал пятый результат, а его напарник Серхио Перес занял 12-е место.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о положении «быков» после пятничных практик, отметив, что пока нельзя выделить фаворита. Также Марко ожидает, что будет плотная борьба.