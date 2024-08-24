Кристиан Хорнер — о Серхио Пересе: за «Ред Булл» выступают два лучших гонщика

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему гонщик Серхио Перес остался в команде «быков», несмотря на его неудовлетворительные результаты.

«Я думаю, мы знаем, на что способен Серхио. В начале года он завоевал четыре подиума в пяти гонках. И если мы сможем вернуть его в форму… Я думаю, ему просто не хватало уверенности в себе, и в итоге у него всё пошло наперекосяк. Мы считаем, что за «Ред Булл» выступают два лучших гонщика. Также у нас есть все данные по всем пилотам. Если бы мы считали, что есть вариант лучше, то мы бы уже всё изменили.

Мы считаем, что способны защитить наше чемпионство. В прошлом году команда заняла первое и второе места. В позапрошлом году она заняла первое и третье места. И, конечно же, победила в 2021 году», — приводит слова Хорнера Motorsport.

После 14 этапов Серхио Перес занимает только седьмое место. В нынешнем сезоне мексиканец четырежды оказывался на подиуме, однако его успехи пришлись на первые пять гонок, после чего он перестал попадать в топ-5.

Напомним, по итогам двух пятничных практик Гран-при Нидерландов Серхио Перес продемонстрировал 12-й результат.