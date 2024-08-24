Глава Формулы-1 обозначил два варианта, как может сложиться будущее ГП Нидерландов

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что хочет достичь соглашения с Зандвортом для обеспечения будущего Гран-при Нидерландов.

«Не секрет, что мы рассматриваем разные варианты относительно будущего. Возможно, эта гонка будет проходить ежегодно, в зависимости от того, как её оценит местная организация. Или, может быть, здесь считают, что было бы интереснее чередовать её с другой трассой. Такой вариант тоже рассматриваем. Цель — достичь соглашения до конца года. Я убеждён, что у этого места есть будущее. Они заслуживают этого здесь.

Вот почему я говорю о двух вариантах, а не о трёх. Сейчас мяч в основном на стороне Зандворта, а не на нашей. Конечно, пока нет соглашения, но я думаю, что мы можем продолжать расти вместе», — приводит слова Доменикали Racingnews365.

Ранее директор автодрома в Зандворте Роберт ван Овердейк сообщил, что Гран-при Нидерландов может исчезнуть из календаря Формулы-1 после 2025 года. Эта гонка — одна из двух в календаре 2024 года, которая не получает никакой государственной финансовой поддержки. Вторая — Гран-при Великобритании.