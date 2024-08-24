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Болид Сарджента загорелся после аварии в третьей свободной практике ГП Нидерландов

Болид Сарджента загорелся после аварии в третьей свободной практике ГП Нидерландов
Аудио-версия:
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Болид гонщика «Уильямса» Логана Сарджента во время третьей свободной практики Гран-при Нидерландов в Зандворте загорелся в результате аварии.

Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился. Пилот смог самостоятельно выбраться из болида.

Фото: кадр телетрансляции

На данный момент на счету «Уильямса» четыре очка в Кубке конструкторов. Все очки команде принёс тайский пилот Александер Албон, проводящий свой третий сезон в составе «Уильямса». Американский пилот Логан Сарджент покинет состав команды Формулы-1 в конце сезона-2024.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 3
24 августа 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:20.311
2
Кевин Магнуссен
Haas
+0.139
3
Валттери Боттас
Kick Sauber
+0.844
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