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«Опять всё то же самое». Хюлькенберг во второй раз за уикенд попал в аварию

«Опять всё то же самое». Хюлькенберг во второй раз за уикенд попал в аварию
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Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг попал в аварию в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов. Гонщик вылетел с трассы и врезался в отбойник, разбив переднее антикрыло.

«Опять всё то же самое, что и вчера. Я дотронулся до тормозов, и колёса заблокировались», — сказал Хюлькенберг по радио своей команде.

Фото: кадр телетрансляции

Напомним, вчера, 23 августа, во время второй свободной практики Хюлькенберг вызвал красные флаги, попав в аварию. Гонщика развернуло в первом повороте, после чего его болид врезался в ограждение.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 3
24 августа 2024, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Пьер Гасли
Alpine
1:20.311
2
Кевин Магнуссен
Haas
+0.139
3
Валттери Боттас
Kick Sauber
+0.844
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