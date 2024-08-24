Гасли стал лучшим в третьей тренировке ГП Нидерландов, Сарджент попал в аварию

В Зандворте завершилась третья свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Альпин» Пьер Гасли. Вторым был гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен. Топ-3 замкнул Валттери Боттас из «Кик-Заубера».
Третья свободная практика была остановлена красными флагами после аварии пилота «Уильямса» Логана Сарджента, в результате которой его болид загорелся.
Гран-при Нидерландов. Третья свободная практика:
1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.311.
2. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.139.
3. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0.844.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1.076.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.150.
6. Эстебан Окон («Альпин») +1.332.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.539.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.630.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.043.
10. Карлос Сайнс («Феррари») +2.278.
11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.929.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +2.976.
13. Джордж Расселл («Мерседес») +3.647.
14. Александер Албон («Уильямс») +3.696.
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3.787.
16. Шарль Леклер («Феррари») +3.847.
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.049.
18. Даниэль Риккардо («РБ») +5.122.
19. Юки Цунода («РБ») — нет времени.
20. Серхио Перес («Ред Булл») — нет времени.