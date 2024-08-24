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Гасли стал лучшим в третьей тренировке ГП Нидерландов, Сарджент попал в аварию

В Зандворте завершилась третья свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Альпин» Пьер Гасли. Вторым был гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен. Топ-3 замкнул Валттери Боттас из «Кик-Заубера».

Третья свободная практика была остановлена красными флагами после аварии пилота «Уильямса» Логана Сарджента, в результате которой его болид загорелся.

Гран-при Нидерландов. Третья свободная практика:

1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:20.311.

2. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.139.

3. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0.844.

4. Ландо Норрис («Макларен») +1.076.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.150.

6. Эстебан Окон («Альпин») +1.332.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +1.539.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.630.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2.043.

10. Карлос Сайнс («Феррари») +2.278.

11. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.929.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +2.976.

13. Джордж Расселл («Мерседес») +3.647.

14. Александер Албон («Уильямс») +3.696.

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +3.787.

16. Шарль Леклер («Феррари») +3.847.

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +4.049.

18. Даниэль Риккардо («РБ») +5.122.

19. Юки Цунода («РБ») — нет времени.

20. Серхио Перес («Ред Булл») — нет времени.