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Глава «Уильямса» прокомментировал аварию Сарджента в третьей тренировке ГП Нидерландов

Глава «Уильямса» прокомментировал аварию Сарджента в третьей тренировке ГП Нидерландов
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался об аварии гонщика Логана Сарджента в третьей сободной практике Гран-при Нидерландов.

«Никогда не бывает подходящего времени для аварии. Сотни часов тратятся на создание чего-то нового. Самое худшее время — это когда вы только внедрили какие-то новые детали. Самое сложное, что это была третья свободная практика. Квалификация наступит довольно скоро, а машина в довольно плохом состоянии.

У нас есть запасное шасси и запчасти, но их ограниченное количество. Поэтому если что-то случится с другой машиной, то нужно будет убедиться, что их хватит. Что я хочу понять сейчас, так это сможем ли мы обслужить оба болида. Сначала мы подробно рассмотрим, что было повреждено. Это выглядит довольно серьёзно, и это может привести к замене шасси», — приводит слова Ваулза Sky Sports.

Напомним, болид гонщика «Уильямса» Логана Сарджента загорелся в результате аварии.

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