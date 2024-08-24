В Aston Martin начали поиски своего первого автомобиля. Он создан в 1914 году

Музей Aston Martin Heritage Trust начал поиски первого в истории британской марки автомобиля, который был построен в 1914 году и десятью годами позднее продан за £ 50, сообщает издание Carscoops.

Первый в истории автомобиль Aston Martin Фото: astonmartin.com

Автомобиль изначально был известен как Coal Scuttle («Угольное ведро» — англ.) и задумывался как конкурент технике Bugatti. В 1915 году автомобиль был зарегистрирован под именем Aston Martin, но из-за Первой мировой войны его доработка продолжилась лишь в 1919-м.

В начале 1920-х Aston Martin проходил активную фазу тестов и участвовал в гонках в Бруклендсе. Известно, что Aston Martin Coal Scuttle был 2-местным автомобилем с 1,4-литровым 4-цилиндровым двигателем.

В 1924 году автомобиль был продан за £ 50, и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.