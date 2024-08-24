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Льюис Хэмилтон пришёл на встречу с фанатами «Мерседеса» в красном костюме

Льюис Хэмилтон пришёл на встречу с фанатами «Мерседеса» в красном костюме
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон пришёл на встречу с болельщиками гоночного коллектива в красном костюме. Фанатская сессия состоялась перед третьей свободной практикой Гран-при Нидерландов.

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Перед началом нынешнего сезона Формулы-1 было объявлено, что по его окончании гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон покинет её и перейдёт в «Феррари». Красный является фирменным цветом итальянского гоночного коллектива.

Напомним, «Мерседес» сотрудничает с американским производителем одежды, обуви и аксессуаров Tommy Hilfiger, у которого красный цвет также считается фирменным.

В настоящий момент Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков.

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