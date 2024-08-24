«Хаас» погасил задолженность перед «Уралкалием» — Formu1aUno

Американский коллектив Формулы-1 «Хаас» выплатил своему бывшему спонсору «Уралкалию» сумму, которая причиталась российской компании в соответствии с арбитражным решением. Об этом сообщает Formula1a.uno.

По информации источника, платёж был произведён поздно вечером в пятницу, 23 августа, так что команда сможет покинуть Зандворт.

Напомним, «Уралкалий» обратился в суд, потому что «Хаас» так и не вернул, по неофициальным данным, € 9 млн из полученных € 12 млн, после того, как швейцарский Арбитражный трибунал вынес решение в пользу российской компании. «Уралкалий» обратился с просьбой конфисковать автомобили и другое оборудование должника. Более того, оценщики были замечены в паддоке в четверг вечером, чтобы оценить оборудование «Хааса».

«Уралкалий» поддержал и нидерландский суд. Сообщалось, что имущество «Хааса» не выпустят из страны, пока команда не выплатит сумму.