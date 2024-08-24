Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Уильямсе» сообщили, что шасси болида Сарджента осталось целым после аварии

В «Уильямсе» сообщили, что шасси болида Сарджента осталось целым после аварии
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщается, что шасси болида гонщика Логана Сарджента осталось целым после аварии в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов.

«Мы проводим оценку шасси, на данный момент оно выглядит нормально. Мы постараемся отремонтировать и доработать шасси, чтобы быть готовыми к квалификации. Однако, учитывая объём предстоящей работы, это будет сложно, но мы сделаем всё возможное», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой «Уильямса».

В третьей свободной практике Логан Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.

Материалы по теме
Болид Формулы-1 уничтожили аварией и пожаром. Босс команды в шоке
Болид Формулы-1 уничтожили аварией и пожаром. Босс команды в шоке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android