В «Уильямсе» сообщили, что шасси болида Сарджента осталось целым после аварии

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщается, что шасси болида гонщика Логана Сарджента осталось целым после аварии в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов.

«Мы проводим оценку шасси, на данный момент оно выглядит нормально. Мы постараемся отремонтировать и доработать шасси, чтобы быть готовыми к квалификации. Однако, учитывая объём предстоящей работы, это будет сложно, но мы сделаем всё возможное», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой «Уильямса».

В третьей свободной практике Логан Сарджент на выходе из поворота, съезжая с бордюра, зацепил влажный газон, после чего машину мгновенно бросило в отбойник с противоположной стороны. Автомобиль воспламенился.