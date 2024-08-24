Флавио Бриаторе — об «Альпин»: ничего не продаётся

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что французская автомобилестроительная корпорация «Рено» не собирается продавать свою команду в Формуле-1.

«То, что совершенно ясно — ничего не продаётся. Лука де Мео не хочет продавать команду. Вопрос закрыт. А я не хочу сокращать рабочие места. Нам нужна эффективность. Нам нужны очень опытные люди. Я не хочу никого увольнять», — приводит слова Бриаторе BBC.

Напомним, бывший руководитель «Альпин» Бруно Фамен подтвердил, что «Рено» покинет «Королевские гонки» как производитель силовых установок в конце 2025 года. Сообщалось, что проект «Рено» по созданию новых дорожных моделей «Альпин» поглотит ресурсы, которые команда на данный момент использует для разработки силовых установок.

Ранее сотрудники французской автомобилестроительной корпорации «Рено» в Вири-Шатийоне призвали пересмотреть планы по отказу от производства собственных двигателей для Формулы-1.