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Перес назвал Хэмилтона идиотом после блокировки в квалификации Гран-при Нидерландов

Перес назвал Хэмилтона идиотом после блокировки в квалификации Гран-при Нидерландов
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В первом сегменте квалификации Гран-при Нидерландов гонщик «Ред Булл» Серхио Перес назвал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона идиотом за то, что последний его заблокировал. Отмечается, что этот инцидент стюарды рассмотрят после квалификации.

Серхио Перес: Что этот идиот делает?

Льюис Хэмилтон: Я ушёл с его пути.

Гоночный инженер Хэмилтона: Да, не переживай.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
24 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:09.673
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.356
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.499

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Лидером общего зачёта пилотов сейчас является нидерландский гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 277 очков. На втором месте находится представитель Великобритании Ландо Норрис из «Макларена» (199 баллов). Топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (177 очков).

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