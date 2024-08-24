Норрис выиграл квалификацию ГП Нидерландов, Ферстаппен — 2-й, Пиастри — 3-й

В Зандворте завершилась квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул Оскар Пиастри из «Макларена».
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.909.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.960.
8. Александер Албон («Уильямс») +0.980.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.184.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1.304.
Не прошли в третий сегмент:
11. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:10.914.
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:10.948.
13. Юки Цунода («РБ») — 1:10.955.
14. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:11.215.
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.295.
Не прошли во второй сегмент:
16. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:11.943.
17. Эстебан Окон («Альпин») — 1:11.995.
18. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:12.168.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:13.261.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — нет времени.