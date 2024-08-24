Мик Шумахер узнал через соцсети, что Джек Дуэн подписал контракт с «Альпин»

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер узнал через соцсети, что Джек Дуэн подписал контракт с французской командой «Альпин» на следующий год. Об этом рассказал Ральф Шумахер, родной дядя Мика.

«Это просто невозможно», — сказал он в эфире Sky Sports Germany, добавив, что «Альпин» могла бы лично проинформировать Мика.

«В конце концов, я не сдаюсь. Ещё есть два свободных места, и нам нужно продолжать работать над этим. Для нас это просто вопрос продолжения карьеры. Надеюсь на хороший результат в конце года», — приводит слова Мика GP Blog.

В пелотоне осталось только три свободных места на следующий год – в «Мерседесе», «РБ» и «Кик-Заубере».

Напомним, перед уикендом Гран-при Нидерландов было объявлено, что Джек Дуэн станет боевым пилотом «Альпин» в следующем сезоне.