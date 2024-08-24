Ландо Норрис: неудачные старты в Будапеште и Спа? Не знаю, что и сказать

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позиции в квалификации на Гран-при Нидерландов.

«Отличный день, приятно вернуться. Круг получился хорошим, вся квалификация прошла гладко. В концовке, что самое важное, удалось собрать круг. Я доволен и рад за команду. Было непросто, на каждом круге ты не знаешь, чего ожидать. Но в целом я чувствовал себя комфортно за рулём, машина вела себя прекрасно, так что хочу поблагодарить команду. Неудачные старты в Будапеште и Спа? Не знаю, что и сказать. Уверен, что Макс в домашней гонке будет бороться изо всех сил, посмотрим, что нас ждёт завтра», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.