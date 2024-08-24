Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон вызван к судьям за блокировку Переса в квалификации Гран-при Нидерландов

Хэмилтон вызван к судьям за блокировку Переса в квалификации Гран-при Нидерландов
Аудио-версия:
Комментарии

Стюарды Гран-при Нидерландов Формулы-1 вызвали к себе для разбирательств британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Хэмилтон попал под расследование судей из-за возможной блокировки Переса в первом сегменте квалификации.

Серхио находился на быстром круге, когда начал возмущаться находящимся впереди и левее Хэмилтоном. Перес считал, что британец помешал ему, в то время как сам Льюис и его гоночный инженер сошлись во мнении, что сделали всё возможное, чтобы не оказаться на пути у пилота «Ред Булл».

Если судьи всё-таки посчитают Хэмилтона виновынм в блокировке, то пилот «Мерседеса» должен получить штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке.

Слушания у судей начнутся в 18:00 мск.

Материалы по теме
Ферстаппен был на поуле лишь несколько секунд. А Хэмилтон взял и провалился
Ферстаппен был на поуле лишь несколько секунд. А Хэмилтон взял и провалился
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android