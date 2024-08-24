Макс Ферстаппен: всю квалификацию нам не хватало темпа

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой второй результат в квалификации на Гран-при Нидерландов.

«Всю квалификацию нам не хватало темпа. Я сделал всё, что мог, и рад быть на первом ряду. Ветер был сильный, из-за чего каждый круг машина вела себя по-разному. Но мы всё равно добились хорошего результата. Да, это была не самая лёгкая квалификация, в 11-м и 12-м поворотах было трудно, но посмотрим, что будет в завтрашней гонке. Проиграв три десятых в квалификации, мы должны быть реалистами, но завтра сделаем всё, что в наших силах, чтобы победить», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.