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Оскар Пиастри рассказал, что ему помешало в квалификации Гран-при Нидерландов

Оскар Пиастри рассказал, что ему помешало в квалификации Гран-при Нидерландов
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свой третий результат в квалификации на Гран-при Нидерландов.

«Я справился не лучшим образом. Первая часть последнего круга была неплохой, а вот вторая — хуже. Немного расстроен, что не смог подняться выше, но у нас хорошая машина, надеюсь, что завтра наберу много очков. Сегодня были не самые простые условия. Наш темп на длинных отрезках выглядит неплохо, в последних гонках мы были быстры. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Топ-5:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.

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