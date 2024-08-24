Оскар Пиастри рассказал, что ему помешало в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал свой третий результат в квалификации на Гран-при Нидерландов.

«Я справился не лучшим образом. Первая часть последнего круга была неплохой, а вот вторая — хуже. Немного расстроен, что не смог подняться выше, но у нас хорошая машина, надеюсь, что завтра наберу много очков. Сегодня были не самые простые условия. Наш темп на длинных отрезках выглядит неплохо, в последних гонках мы были быстры. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.