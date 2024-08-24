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Шумахер может заменить Сарджента уже в Монце – AMuS

Шумахер может заменить Сарджента уже в Монце – AMuS
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Большая авария Логана Сарджента в третьей практике Гран-при Нидерландов может привести к тому, что он потеряет место в кокпите машины «Уильямса» после этапа в Зандворте. Уже в Монце американца может заменить резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

«100 человек неделями работали над большим обновлением, чтобы мы могли выставить на старт две обновлённых машины. И всё это рушится в мгновенье. Это была совсем ненужная авария. В третьей практике, под дождём нельзя рисковать. Я не хочу прямо сейчас принимать эмоциональное решение», — приводит AMuS слова руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза.

Сообщается, что Ваулз посетил офис Тото Вольфа после аварии Сарджента.

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