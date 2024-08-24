Ферстаппен выиграл последние пять гонок, в которых стартовал вторым

В сегодняшней квалификации на домашнем этапе Формулы-1 – Гран-при Нидерландов пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал второй результат, уступив поул своему основному сопернику в чемпионате Ландо Норрису из «Макларена».

Однако статистика показывает, что трёхкратный чемпион Формулы-1 Ферстаппен выиграл последние пять гонок, в которых стартовал со второй позиции на стартовой решётке.

На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в личном зачёте чемпионата Формулы-1 сезона-2024. На его счету 277 очков. У Ландо Норриса на 78 очков меньше.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Квалификация. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.673.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.356.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.571.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0.743.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал в квалификации 12-й результат.