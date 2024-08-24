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Хэмилтон: управлять машиной было сущим кошмаром

Хэмилтон: управлять машиной было сущим кошмаром
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё неудачное выступление в квалификации Гран-при Нидерландов.

«Да, это была трудная сессия. Ночью мы внесли некоторые изменения в настройки, которые мы не могли оценить в третьей практике, но в итоге управлять машиной стало сущим кошмаром.

Мы оба внесли изменения в настройки – и я, и Джордж [Расселл], но мои изменения были больше. Вчера у нас была сильная недостаточная поворачиваемость, и мы пытались это исправить, но перестарались. Сегодня машина была слишком нервной.

Думаю, завтра будет сложно пробиться в десятку лучших», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Напомним, поул на Гран-при Нидерландов завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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