Днище на болиде Албона не прошло проверку, пилоту «Уильямса» грозит дисквалификация

Гонщику «Уильямса» Александеру Албону угрожает дисквалификация по итогам квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1. Болид таиландца не прошёл технические проверки после сессии: технический делегат ФИА Джо Бауэр уведомил стюардов этапа, что днище на болиде Албона не соответствует техническому регламенту Формулы-1. Формальное решение о дисквалификации Александера ещё должны принять судьи.

В квалификации Албон пробился в третий сегмент, где показал восьмой результат. Второй пилот команды Логан Сарджент не смог принять участия в квалификации после серьёзной аварии в третьей части свободных заездов.

Отметим, что на Гран-при Нидерландов «Уильямс» представил свой первый серьёзный пакет обновлений по ходу нынешнего сезона Формулы-1.