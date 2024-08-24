Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Днище на болиде Албона не прошло проверку, пилоту «Уильямса» грозит дисквалификация

Днище на болиде Албона не прошло проверку, пилоту «Уильямса» грозит дисквалификация
Комментарии

Гонщику «Уильямса» Александеру Албону угрожает дисквалификация по итогам квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1. Болид таиландца не прошёл технические проверки после сессии: технический делегат ФИА Джо Бауэр уведомил стюардов этапа, что днище на болиде Албона не соответствует техническому регламенту Формулы-1. Формальное решение о дисквалификации Александера ещё должны принять судьи.

В квалификации Албон пробился в третий сегмент, где показал восьмой результат. Второй пилот команды Логан Сарджент не смог принять участия в квалификации после серьёзной аварии в третьей части свободных заездов.

Отметим, что на Гран-при Нидерландов «Уильямс» представил свой первый серьёзный пакет обновлений по ходу нынешнего сезона Формулы-1.

Материалы по теме
Шумахер может заменить Сарджента уже в Монце — AMuS
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android