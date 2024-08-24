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Серхио Перес ожидает штрафа для Льюиса Хэмилтона за помеху в квалификации

Серхио Перес ожидает штрафа для Льюиса Хэмилтона за помеху в квалификации
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ожидает, что стюарды Гран-при Нидерландов накажут Льюиса Хэмилтона за создание помехи в квалификации.

«Это произошло в неподходящее время, в неподходящем месте. Думаю, он сделал всё, чтобы уйти с траектории. К сожалению, по ходу сезона стюарды были очень строги в подобных инцидентах. У меня были штрафы за гораздо меньшие проступки, и у многих других тоже.

Этот инцидент стоил мне дополнительного комплекта шин, и я думаю, что ему это будет стоить штрафа. Но в остальном я думаю, что он просто оказался в неподходящее время, в неподходящем месте», — приводит слова мексиканца Sky Sports.

Отметим, если судьи посчитают Хэмилтона виновным в блокировке, то пилот «Мерседеса» должен получить штраф в виде потери трёх позиций на стартовой решётке.

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