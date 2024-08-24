«Какая встреча? Не помню такого». Ферстаппен — о словах Вольфа

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал заявление Тото Вольфа о том, что между ними состоялась встреча по поводу возможного перехода нидерландского гонщика в «Мерседес».

«Какая встреча? Не помню такого.

Он имеет полное право говорить о чём хочет. У нас с Тото хорошие отношения, он открыто говорит о том, что происходит в команде. Также он волен обсуждать состав пилотов и всё такое. В этом нет ничего плохого. В то же время я просто сосредоточен на своей работе, в любом случае у меня много дел. Мы просто сосредоточены на этом», — приводит слова Ферстаппена Crash Net.

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскрыл, что провёл переговоры с Ферстаппеном и его командой во время летней паузы.