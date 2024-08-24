Источник: Ваулз обсудил с «Ред Булл» аренду Лоусона для замены Сарджента

Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон стал ещё одним кандидатом на возможную замену американского пилота «Уильямса» Логана Сарджента по ходу нынешнего сезона Формулы-1. Об этом сообщает голландский журналист Эрик ван Харен.

Ранее сообщалось, что на фоне слабых результатов Сарджента, а также его серьёзной аварии на третьей практике Гран-при Нидерландов место Логана до конца сезона могут передать резервному гонщику «Мерседеса» Мику Шумахеру.

«Авария Логана Сарджента может повлечь последствия для американца. Ещё ничего не решено, но очевидно, что босс „Уильямса“ Джеймс Ваулз изучает варианты для возможной замены. Определённо, среди кандидатов есть Шумахер, и Ваулз после квалификации пообщался с „Ред Булл“ насчёт Лоусона», — написал ван Харен в своём аккаунте в соцсетях.