Леклер признался, что «Феррари» вряд ли догонит лидеров Ф-1 до конца сезона

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что сомневается, что его команде удастся догнать по темпу лидеров чемпионата до конца нынешнего сезона Формулы-1.

«Мой круг был хорошим, но мы, к сожалению, в девяти десятых на такой короткой трассе. Это много, это слишком много. Мы как команда знаем, что нам не хватает скорости, мы безостановочно работаем над этой проблемой. Мы делаем всё возможное, чтобы как можно быстрее сократить отставание.

Надеюсь, наши обновления, которые мы стремимся внедрить как можно скорее, помогут. Но когда я вижу разрыв, как сегодня, девять десятых, то я не слишком-то уверен, что мы настолько прибавим до конца сезона. Но давайте подождём и посмотрим.

Я также думаю, что эта трасса не подходит нашей машине, поэтому разрыв, вероятно, больше, чем мы увидим на других трассах с такой же машиной. Так что сегодня у нас были особенно серьёзные проблемы, но я надеюсь, что начиная с Монцы наша ситуация станет лучше», — приводит слова Леклера Motorsport Week.