Логан Сарджент — об аварии: это была небольшая ошибка с серьёзными последствиями

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент прокомментировал свою аварию в третьей практике на Гран-при Нидерландов, в результате которой он разбил свой болид и не смог принять участия в квалификации.

«Это была небольшая ошибка с серьёзными последствиями, просто задело траву, и всё.

Это был сильный удар, но я в порядке. В машине многое нужно починить, так что мне жаль всех, кто работал над ней сегодня, чтобы подготовить её к завтрашнему дню. Всё, что мы можем сделать, это перенастроиться, начать сначала и постараться провести хорошую гонку», — приводит слова американского гонщика пресс-служба «Уильямса».

Ранее сообщалось, что уже в Монце Логана Сарджента может заменить резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер.