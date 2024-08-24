Льюис Хэмилтон потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Нидерландов

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признан виновным в блокировке пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Серхио находился на быстром круге, когда начал возмущаться находящимся впереди и левее Хэмилтоном. Перес считал, что британец помешал ему, в то время как сам Льюис и его гоночный инженер сошлись во мнении, что сделали всё возможное, чтобы не оказаться на пути у пилота «Ред Булл».

Судьи по итогам разбирательств определили, что Хэмилтона своевременно предупредили по радио, он съехал с траектории на выходе из 8-го поворота, однако к моменту, когда Льюиса догнал Перес, Хэмилтон вернулся на траекторию в 9-м повороте и таким образом помешал гонщику «Ред Булл». Стюарды считают, что Льюис мог бы ехать медленнее и пропустить Серхио до 9-го поворота.

За блокировку Хэмилтон оштрафован потерей трёх позиций на стартовой решётке Гран-при Нидерландов. Таким образом, Льюис должен стартовать не 12-м, а 15-м.