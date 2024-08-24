До финального сегмента квалификации Расселл считал, что может завоевать поул

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что до начала третьего сегмента квалификации он рассчитывал побороться за поул на Гран-при Нидерландов.

«Честно говоря, было облегчением пройти первый сегмент, но всегда удивительно, как быстро меняется удача. Во втором сегменте мой круг показался мне более-менее приличным, я шёл в том же темпе, что и «Макларен», поэтому думал, что у меня есть шанс взять поул, но затем темп ушёл.

Мы явно догоняем «Ред Булл», при этом отрываясь от середины пелотона, но «Макларен» прогрессирует не меньше нашего. Я ехал очень быстро, опережая свой результат на две с половиной десятых, но шины перегрелись, и я много потерял на второй половине круга.

Четвёртая позиция — хорошее место для старта, думаю, завтра мы будем ближе», — приводит слова Расселла Motorsport Week.