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Пилот «Уильямса» Алекс Албон дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Нидерландов.

Болид Албона не прошёл технические проверки после сессии: технический делегат ФИА Джо Бауэр уведомил стюардов, что днище на болиде Албона не соответствует техническому регламенту Формулы-1.

Стюарды Международной автомобильной федерации изучили болид Албона по окончании квалификации и решили дисквалифицировать тайского гонщика.

В квалификации Албон пробился в третий сегмент, где показал восьмой результат, но теперь он аннулирован.

Напомним, напарник Албона Логан Сарджент разбил свой болид в третьей практике и не принимал участия в квалификации.

Отметим, что на Гран-при Нидерландов «Уильямс» представил свой первый серьёзный пакет обновлений по ходу нынешнего сезона Формулы-1.