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«Уильямс» отреагировал на дисквалификацию Албона

«Уильямс» отреагировал на дисквалификацию Албона
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Британская команда «Уильямс» прокомментировала дисквалификацию своего пилота Алекса Албона по итогам квалификации Гран-при Нидерландов.

«К сожалению, Алекс был дисквалифицирован из-за того, что днище на его машине не соответствовало нормам регламента ФИА. Мы чрезвычайно разочарованы таким результатом, проведём тщательное расследование и вскоре представим обновлённую информацию», — говорится в заявлении команды «Уильямс».

Технические делегаты ФИА осмотрели болид Албона после квалификации и выявили, что днище не соответствует нормам регламента. После этого стюарды Международной автомобильной федерации приняли решение дисквалифицировать тайского гонщика.

В квалификации Албон пробился в третий сегмент, где показал восьмой результат, но теперь он аннулирован.

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