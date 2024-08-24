«Уильямс» отреагировал на дисквалификацию Албона

Британская команда «Уильямс» прокомментировала дисквалификацию своего пилота Алекса Албона по итогам квалификации Гран-при Нидерландов.

«К сожалению, Алекс был дисквалифицирован из-за того, что днище на его машине не соответствовало нормам регламента ФИА. Мы чрезвычайно разочарованы таким результатом, проведём тщательное расследование и вскоре представим обновлённую информацию», — говорится в заявлении команды «Уильямс».

Технические делегаты ФИА осмотрели болид Албона после квалификации и выявили, что днище не соответствует нормам регламента. После этого стюарды Международной автомобильной федерации приняли решение дисквалифицировать тайского гонщика.

В квалификации Албон пробился в третий сегмент, где показал восьмой результат, но теперь он аннулирован.