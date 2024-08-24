Предварительная стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1

Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе «Зандворт».
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Стартовая решётка:
1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Серхио Перес («Ред Булл»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Карлос Сайнс («Феррари»).
11. Юки Цунода («РБ»).
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
13. Кевин Магнуссен («Хаас»).
14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
15. Даниэль Риккардо («РБ»).
16. Эстебан Окон («Альпин»).
17. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
19. Логан Сарджент («Уильямс»).
20. Александер Албон («Уильямс»).