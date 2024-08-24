Хельмут Марко похвалил Серхио Переса за хорошую квалификацию в Зандворте

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко похвалил Серхио Переса за хорошую квалификацию на Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Это одна из его лучших квалификационных сессий за долгое время. Если он сохранит эту позицию после старта, с точки зрения стратегии всегда лучше, если у вас две машины довольно близко друг к другу.

Наша работа шла в правильном направлении, и после нескольких непростых практик, где мы были где-то в районе пятого места, мы сделали правильный шаг. Мы увеличили прижимную силу. Но вы всё равно могли видеть, что баланс не такой идеальный, как у «Макларена». Максу [Ферстаппену] действительно пришлось сложно», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

В квалификации Гран-при Нидерландов Серхио Перес показал пятый результат.