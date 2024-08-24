Мотоциклист пострадал во время шоу перед квалификацией Формулы-1 в Зандворте

Во время представления перед квалификацией Гран-при Нидерландов в Зандворте серьёзно пострадал один из мотоциклистов, принимавших участие в шоу. Об этом сообщает GP Blog.

Мотоциклист попытался сделать трюк на рампе, при этом сняв руки с руля. Он не смог справиться с трюком и упал на асфальт, после чего остался неподвижно лежать на нём.

Другой мотоциклист тут же подъехал, чтобы проверить, в порядке ли он. После этого к месту происшествия выехали скорая помощь и медицинская машина ФИА. Место аварии было прикрыто простынями, а пострадавшего мотоциклиста унесли на носилках. Пока неясно, в каком состоянии он пребывает сейчас.

Напомним, в состоявшейся сегодня квалификации Гран-при Нидерландов поул завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис.