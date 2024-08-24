«Дерьмовая сессия». Даниэль Риккардо — о квалификации на Гран-при Нидерландов

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо откровенно высказался о своём выступлении в квалификации на Гран-при Нидерландов, где он показал 16-й результат.

«Машина работала не очень хорошо. На втором круге из-за ветра я поехал более плавно, но не чувствовал себя быстрым. На входе в последний поворот я пытался найти предел, но уже в первом почувствовал, как машина скользит. Честно говоря, в таких условиях сложно сохранять уверенность в машине.

Квалификация очень важна, особенно здесь. Так что сегодня было больно, но и завтра, скорее всего, тоже будет. Я не люблю впадать в пессимизм, но, скорее всего, лучше уже не будет.

Да, дерьмовая получилась сессия. Мы не в яме или что-то в этом роде, но, когда хочешь начать вторую половину сезона на хорошей ноте, это просто расстраивает», — приводит слова Риккардо Speedcafe.