Гран-при Нидерландов — 2024: во сколько старт гонки, где смотреть

Сегодня, 25 августа, на трассе «Зандворт» в одноимённом городе состоится гонка 15-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Её начало запланировано на 16:00 по московскому времени.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV.
В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет, неофициальный показ осуществляют различные сообщества VK.
С поул-позишен будет стартовать гонщик «Макларена» Ландо Норрис, со второй позиции гонку начнёт пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке: