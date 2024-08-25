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Формула-1 Гран-при Голландии — 2024: во сколько старт гонки, где смотреть

Гран-при Нидерландов — 2024: во сколько старт гонки, где смотреть
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Сегодня, 25 августа, на трассе «Зандворт» в одноимённом городе состоится гонка 15-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Её начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV.

В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет, неофициальный показ осуществляют различные сообщества VK.

С поул-позишен будет стартовать гонщик «Макларена» Ландо Норрис, со второй позиции гонку начнёт пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
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