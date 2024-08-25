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Карлос Сайнс: если мы хотим бороться за чемпионство, то нельзя допускать такие ошибки

Карлос Сайнс: если мы хотим бороться за чемпионство, то нельзя допускать такие ошибки
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём выступлении на Гран-при Нидерландов, отметив трудности, с которыми он столкнулся.

«Я, по сути, не появлялся на трассе до квалификации. В этом виде спорта чудес не бывает. Пропустил вторую тренировку, которая единственная прошла на сухой трассе. Я смог проехать только два круга и, очевидно, подошёл к квалификации, не опробовав резину «софт». Я пытался выложиться на все 100%, чтобы пройти в третий сегмент квалификации.

В этот уикенд машиной не очень легко управлять, и она не кажется быстрой. Как только подобное происходит, то ты выбываешь из борьбы. Нам придётся учиться. Если мы хотим бороться за чемпионство, то не можем допускать такие ошибки, как вчера, потому что они в конечном итоге будут стоить всего уикенда.

В тот момент [в первом сегменте квалификации] все проехали только один круг на шинах «софт». Я проехал три или четыре круга, чтобы наверстать упущенное. Получил больше времени на один быстрый круг, чем другие на трассе. Как только все поставили вторые или третьи комплекты шин «софт», то мы поняли, в чём ошиблись. Не смогли достаточно хорошо подготовить болид и войти в ритм. Вышло неидеально, но что есть, то есть. Я настроен оптимистично и считаю, что нам удастся продвинуться вперёд в гонке. Хотя это трасса, где сложно обгонять», — приводит слова Сайнса SoyMotor.

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