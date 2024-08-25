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Алекс Албон одним словом описал свою дисквалификацию

Алекс Албон одним словом описал свою дисквалификацию
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон отреагировал на свою дисквалификацию по итогам квалификации Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Опустошён», — написал Албон на своей странице в социальной сети.

Технические делегаты ФИА осмотрели болид Албона после квалификации и выявили, что днище не соответствует нормам регламента. После этого стюарды Международной автомобильной федерации приняли решение дисквалифицировать тайского гонщика.

В квалификации Албон пробился в третий сегмент, где показал восьмой результат, но теперь он аннулирован. Второй пилот команды Логан Сарджент не смог принять участие в квалификации после серьёзной аварии в третьей части свободных заездов.

Отметим, что на Гран-при Нидерландов «Уильямс» представил свой первый серьёзный пакет обновлений по ходу нынешнего сезона Формулы-1.

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