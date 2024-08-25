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Ландо Норрис ни разу не лидировал после первого круга, когда стартовал с поул-позиции

Ландо Норрис ни разу не лидировал после первого круга, когда стартовал с поул-позиции
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис ни разу не лидировал в гонке после первого круга, когда стартовал с поул-позиции. Напомним, Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов в Зандворте.

Каким был Ландо Норрис после первого круга при старте с поула:

Гран-при России — 2021: второй (-1 место);
Гран-при Бразилии (спринт) — 2023: третий (-2 места);
Гран-при Китая (спринт) — 2024: седьмой (-6 мест);
Гран-при Испании — 2024: третий (-2 места);
Гран-при Венгрии — 2024: третий (-2 места).

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 277 очков. На втором месте располагается Ландо Норрис (199 очков). Топ-3 замыкает гонщик Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (177 очков).

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