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Ландо Норрис ни разу не лидировал после первого круга, когда стартовал с поул-позиции

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ни разу не лидировал в гонке после первого круга, когда стартовал с поул-позиции. Напомним, Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов в Зандворте.

Каким был Ландо Норрис после первого круга при старте с поула:

Гран-при России — 2021: второй (-1 место);

Гран-при Бразилии (спринт) — 2023: третий (-2 места);

Гран-при Китая (спринт) — 2024: седьмой (-6 мест);

Гран-при Испании — 2024: третий (-2 места);

Гран-при Венгрии — 2024: третий (-2 места).

Лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 277 очков. На втором месте располагается Ландо Норрис (199 очков). Топ-3 замыкает гонщик Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (177 очков).