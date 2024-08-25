Гонщики «Макларена» раскрыли детали командной тактики на Гран-при Нидерландов

Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри рассказали, что они оба могут бороться за победу на Гран-при Нидерландов, отметив, что единственное правило — избежание инцидентов друг с другом.

«Если я смогу выйти в лидеры, то это пойдёт мне на пользу. Старт — это всегда хорошая возможность отыграться. Очевидно, я хочу финишировать на более высокой позиции. Если я смогу занять второе место, то, очевидно, это немного упростит жизнь для команды. Но я не собираюсь делать ничего особенного, чтобы попытаться это сделать. Я хочу попытаться выиграть гонку. Посмотрим, что смогу попробовать сделать.

Правила очень ясны и не изменились. Мы вольны бороться друг с другом, чтобы попытаться победить. Конечно, команда участвует в борьбе за Кубок конструкторов, и мы знаем, что на кону стоит многое. Но мы раз за разом показывали, что можем навязывать борьбу друг другу и делать это чисто. Но обоим разрешено пытаться выиграть гонку. И это не изменилось», — приводит слова Пиастри Motorsport.

«Никогда не было никаких правил, кроме «не врезайтесь друг в друга», — добавил Норрис.