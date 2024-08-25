Глава отдела силовых установок «Феррари» отказался от предложения перейти в «Ауди»

Глава отдела по разработке силовых установок «Феррари» Энрико Гуальтьери отказался от предложения экс-руководителя «Скудерии» итальянца Маттиа Бинотто перейти в «Ауди». Об этом сообщает Motorsport. Сообщается, что сумма предложения в три раза больше его зарплаты.

Напомним, Маттиа Бинотто назначен операционным и техническим директором в «Кик-Заубере», который начиная с 2026 года будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди». Прежний председатель совета директоров «Заубера» Оливер Хоффман и руководитель проекта Формулы-1 Андреас Зайдль покинули свои посты.

Ранее было объявлено, что технический директор по шасси в «Феррари» Энрико Кардиле оставит свой пост в итальянском гоночном коллективе и перейдёт в «Астон Мартин».

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что объявит об обновлённой структуре технического департамента команды после летней паузы Формулы-1. Он временно исполняет обязанности Кардиле.