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В «Хаасе» подтвердили, что погасили задолженность перед «Уралкалием»

В «Хаасе» подтвердили, что погасили задолженность перед «Уралкалием»
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Представитель американского гоночного коллектива Формулы-1 «Хаас» подтвердил, что в пятницу команда выплатила своему бывшему спонсору «Уралкалию» сумму, которая причиталась российской компании в соответствии с арбитражным решением. Об этом сообщает GPblog.

Напомним, «Уралкалий» обратился в суд, потому что «Хаас» так и не вернул, по неофициальным данным, € 9 млн из полученных € 12 млн, после того, как швейцарский Арбитражный трибунал вынес решение в пользу российской компании. «Уралкалий» обратился с просьбой конфисковать автомобили и другое оборудование должника. Более того, оценщики были замечены в паддоке в четверг вечером, чтобы оценить оборудование «Хааса».

«Уралкалий» поддержал и нидерландский суд. Сообщалось, что имущество «Хааса» не выпустят из Нидерландов, пока команда не выплатит сумму.

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