Глава «Уильямса» прокомментировал дисквалификацию Албона

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал дисквалификацию пилота Алекса Албона по итогам квалификации Гран-при Нидерландов. Технические делегаты ФИА осмотрели болид и выявили, что днище не соответствует нормам регламента.

«Это сканирование не было первым. Очевидно, что мы следуем всем этим процедурам с тех пор, как они были введены несколько лет назад, и до сих пор не было обнаружено нарушений. Сейчас мы используем методы сканирования вместо того, чтобы производить их физически, так как нужно учитывать высоту и ширину некоторых довольно сложных форм.

Перед тем как приехать сюда, мы несколько раз просканировали днище и автомобиль. Это произошло на базе — как отдельно днище, так и при установке на машину. Мы это сделали тогда на базе и в четверг. Мы продемонстрировали все эти результаты ФИА, которые свидетельствуют о том, что днище соответствует требованиям. Но что имеет значение, так это решение ФИА, её измерения и системы, мы с этим полностью согласны.

Что нам сейчас нужно сделать, так это понять, как мы могли ошибиться в наших собственных измерениях и что нам нужно немедленно изменить в технологическом процессе. Есть только одна область в автомобиле, которая не соответствовала требованиям, и это легко исправить.

Но, как бы то ни было, правило есть правило, и в этом отношении оно чёрно-белое. Мы не можем тратить часы на разработку обновлений, требовать от наших пилотов делать всё возможное, чтобы обеспечить себе места в очках, а затем это аннулируется, потому что не были полностью готовы к соблюдению всех этапов правил. Никто на самом деле не несёт за это ответственность, кроме нас самих. Это на наших плечах. Никто другой за пределами этого не несёт никакой ответственности. Нам нужно заняться этим и взяться за это немедленно», — сказал Ваулз в видео, опубликованном пресс-службой «Уильямса».