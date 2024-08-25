В гонке NASCAR Cup Series в Дайтоне произошёл завал с участием 17 пилотов

В гонке NASCAR Cup Series, которая прошла в ночь с субботы на воскресенье на суперспидвее в Дайтоне произошёл крупный завал с участием 17 пилотов.

Инцидент произошёл на 60-м круге, когда в плотной группе Кори Ладжой подтолкнул заднюю часть машины Ноа Грэгсона, после чего оба потеряли управление. В итоге произошёл завал, участниками которого стали также Мартин Труэкс-младший, Росс Честейн, Алекс Боуман, Денни Хэмлин, Уильям Байрон и Кайл Ларсон.

Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

Заезд в Дайтоне был предпоследним этапом регулярного сезона, по итогам которого определятся 16 участников плей-офф. Они сразятся за чемпионский титул в рамках финальной части сезона, состоящей из десяти гонок.