После завала с участием лидеров в гонке NASCAR победил аутсайдер. Он попал в плей-офф

Гонка NASCAR Cup Series, прошедшая в ночь с субботы на воскресенье на суперспидвее в Дайтоне, завершилась крупным завалом и драматичным овертаймом, в котором победу на последнем круге вырвал Харрисон Бёртон. Он занимал последнее среди постоянных участников место общего зачёта, но этим успехом гарантировал себе место в плей-офф.

Завал, уже второй по ходу гонки, произошёл из-за того, что Остин Синдрик зацепил сзади сражавшегося за лидерство Майкла Макдауэлла, после чего его автомобиль бросило поперёк трассы на внутреннюю линию, где в него на высокой скорости врезался Джоуи Логано. От удара автомобиль Макдауэлла взлетел в воздух, а в завал угодили также Бубба Уоллас, Райан Блейни, Тайлер Реддик и Кристофер Белл. В общей сложности в инциденте поучаствовали 14 пилотов.

Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

Гонка продолжилась после рестарта, однако затем после столкновения лидировавших Остина Синдрика и Джоша Берри произошла ещё одна авария. Из-за неё заезд был остановлен красными флагами и перешёл в овертайм.

Права на видео принадлежат FOX. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

На последний круг лидером ушёл Кайл Буш, однако экс-чемпиона обогнал Харрисон Бёртон, одержавший первую победу в NASCAR Cup Series. В то же время для команды Wood Brothers Racing это была уже 100-я победа в высшем дивизионе американских гонок сток-каров.

NASCAR Cup Series. Coke Zero Sugar 400, Дайтона (топ-10):

1. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing/«Форд») — 164 круга.

2. Кайл Буш (Richard Childress Racing/«Шевроле») +0,04 сек.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing/«Тойота») +0,1.

4. Коди Уэйр (Rick Ware Racing/«Форд») +0,2.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing/«Тойота») +0,2.

6. Бубба Уоллас (23XI Racing/«Тойота») +0,3.

7. Паркер Ретцлафф (Beard Motorsports/«Шевроле») +0,4.

8. Брэд Кезеловски (RFK Racing/«Форд») +0,4.

9. Дэниел Хемрик (Kaulig Racing/«Шевроле») +0,4.

10. Крис Бушер (RFK Racing/«Форд») +0,4.

По итогам этапа в Дайтоне из зоны плей-офф выпал Росс Честейн, место которого занял Бёртон. В данный момент в общей сложности заняты 13 из 16 мест в плей-офф.

Борьба за места в топ-16 NASCAR Cup Series:

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports/«Шевроле») — четыре победы.

2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports/«Шевроле») — три победы.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing/«Тойота») — три победы.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing/«Тойота») — две победы.

5. Райан Блейни (Team Penske/«Форд») — две победы.

6. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing/«Тойота») — две победы.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports/«Шевроле») — победа в Техасе.

8. Брэд Кезеловски (RFK Racing/«Форд») — победа в Дарлингтоне.

9. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports/«Шевроле») — победа в Чикаго.

10. Джоуи Логано (Team Penske/«Форд») — победа в Нэшвилле.

11. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing/«Шевроле») — победа в Атланте.

12. Остин Синдрик (Team Penske/«Форд») — победа в Мэдисоне.

13. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing/«Форд») — победа в Дайтоне.

14. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing/«Тойота») — 695 очков.

15. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing/«Тойота») — 676.

16. Крис Бушер (RFK Racing/«Форд») — 658.

17. Бубба Уоллас (23XI Racing/«Тойота») — 637.

18. Росс Честейн (Trackhouse Racing/«Шевроле») — 631.

19. Кайл Буш (Richard Childress Racing/«Шевроле») — 552.

20. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing/«Форд») — 514.

Следующий этап — гонка Cook Out Southern 500 — пройдёт 1 сентября на овале в Дарлингтоне. Это будет финал регулярного сезона, который окончательно определит список участников плей-офф.