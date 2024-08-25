Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Нидерландов

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен начнёт гонку Гран-при Нидерландов в Зандворте с пит-лейна после замены элементов силовой установки. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов. Напомним, Магнуссен должен был стартовать 13-м.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении команды 27 очков. В общем зачёте среди пилотов Кевин Магнуссен занимает 16-е место, в его активе пять очков.

Основная гонка Гран-при Нидерландов сезона-2024 Формулы-1 начнётся сегодня, 25 августа, в 16:00 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.