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Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Нидерландов

Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Нидерландов
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Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен начнёт гонку Гран-при Нидерландов в Зандворте с пит-лейна после замены элементов силовой установки. Об этом стало известно из официального сообщения стюардов. Напомним, Магнуссен должен был стартовать 13-м.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место, в распоряжении команды 27 очков. В общем зачёте среди пилотов Кевин Магнуссен занимает 16-е место, в его активе пять очков.

Основная гонка Гран-при Нидерландов сезона-2024 Формулы-1 начнётся сегодня, 25 августа, в 16:00 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.

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