Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Итоговая стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1

Итоговая стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Стала известна итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе «Зандворт». Гонка начнётся сегодня, 25 августа, в 16:00 мск.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Итоговая стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Оскар Пиастри («Макларен»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Серхио Перес («Ред Булл»).
6. Шарль Леклер («Феррари»).
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
9. Пьер Гасли («Альпин»).
10. Карлос Сайнс («Феррари»).
11. Юки Цунода («РБ»).
12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
13. Даниэль Риккардо («РБ»).
14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
15. Эстебан Окон («Альпин»).
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
18. Логан Сарджент («Уильямс»).
19. Александер Албон («Уильямс»).
Кевин Магнуссен («Хаас») — старт с пит-лейна.

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось
Материалы по теме
Ферстаппен пять раз подряд выигрывал со второго места. Снова победит? Гран-при Ф-1 — LIVE!
Live
Ферстаппен пять раз подряд выигрывал со второго места. Снова победит? Гран-при Ф-1 — LIVE!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android