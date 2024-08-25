Итоговая стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1

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Стала известна итоговая стартовая решётка гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе «Зандворт». Гонка начнётся сегодня, 25 августа, в 16:00 мск.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Итоговая стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Джордж Расселл («Мерседес»).

5. Серхио Перес («Ред Булл»).

6. Шарль Леклер («Феррари»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

9. Пьер Гасли («Альпин»).

10. Карлос Сайнс («Феррари»).

11. Юки Цунода («РБ»).

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

13. Даниэль Риккардо («РБ»).

14. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

15. Эстебан Окон («Альпин»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

18. Логан Сарджент («Уильямс»).

19. Александер Албон («Уильямс»).

Кевин Магнуссен («Хаас») — старт с пит-лейна.