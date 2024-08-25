Ландо Норрис — о титуле чемпиона Ф-1: у меня всё ещё есть шансы

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что хочет верить в то, что у него есть шанс побороться за титул чемпиона Формулы-1.

«В общем зачёте среди пилотов это не так уж и сложно. Но у нас большая разница в очках, и это Макс Ферстаппен. Я хочу быть оптимистом и сказать, что у меня всё ещё есть шансы. Я знаю, что отрыв большой. Это будет очень трудная задача. Но, учитывая результаты команды и мои собственные, когда всё идёт хорошо, я всё ещё хочу в это верить», — приводит слова Норриса Eurosport.fr.

В настоящий момент лидером общего зачёта пилотов является гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 277 очков. На втором месте располагается Ландо Норрис (199 очков). Топ-3 замыкает гонщик Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (177 очков).