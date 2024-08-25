В «Уралкалии» заявили, что не получили платёж от «Хааса»

Бывший спонсор команды Формулы-1 «Хаас» «Уралкалий» заявил, что российская компания не получила сумму, которая ей причиталась от «Хааса» в соответствии с арбитражным решением, сообщает Motorsport.

Ранее представитель «Хааса» подтвердил, что американский гоночный коллектив погасил задолженность перед «Уралкалием» в пятницу, 23 августа. «Хаас» не вернул, по неофициальным данным, € 9 млн из полученных € 12 млн, после того как швейцарский Арбитражный трибунал вынес решение в пользу российской компании.

Сообщается, что платёж был отправлен через Ближний Восток, и «Хаас» изначально заявил, что должен был убедиться, что любая транзакция полностью соответствует санкциям, которые были введены в отношении российских компаний.

По информации источника, «Уралкалий» ждёт логистического плана относительно того, как и когда будет доставлен обещанный им болид Формулы-1.